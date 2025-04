Papa Francesco sta meglio | Lunghi periodi senza ossigeno

Papa Francesco, dimesso il 23 marzo dal Policlinico Gemelli dove era ricoverato per problemi respiratori. “Il Papa continua la convalescenza regolare e allo stesso tempo ci sono dei miglioramenti che si notano con le uscite degli ultimi giorni (ieri è stato contento di andare in Basilica e salutare le persone) sia per quanto riguarda la fisioterapia motoria e respiratoria. Il Papa può stare senza ossigeno per Lunghi periodi e, l’altro giorno, nell’incontro con Re Carlo non ha usato i naselli. Gli alti flussi restano solo per uso terapeutico”, fa sapere la Santa Sede, che rileva che dai controlli e in particolare “l’auscultazione ai polmoni fatta da Papa Francesco si registrano miglioramenti”. “Il Papa ha avuto diversi incontri, tra questi alcuni con i capi dicastero e con il sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato monsignor Edgar Pena Parra”, prosegue la nota, che spiega: “Papa Francesco ieri stava facendo una passeggiata a Santa Marta e ha avuto il desiderio di andare a pregare nella Basilica di San Pietro”. Lapresse.it - Papa Francesco sta meglio: “Lunghi periodi senza ossigeno” Leggi su Lapresse.it La Sala Stampa Vaticana diffonde un comunicato sulle condizioni di, dimesso il 23 marzo dal Policlinico Gemelli dove era ricoverato per problemi respiratori. “Ilcontinua la convalescenza regolare e allo stesso tempo ci sono dei miglioramenti che si notano con le uscite degli ultimi giorni (ieri è stato contento di andare in Basilica e salutare le persone) sia per quanto riguarda la fisioterapia motoria e respiratoria. Ilpuò starepere, l’altro giorno, nell’incontro con Re Carlo non ha usato i naselli. Gli alti flussi restano solo per uso terapeutico”, fa sapere la Santa Sede, che rileva che dai controlli e in particolare “l’auscultazione ai polmoni fatta dasi registrano miglioramenti”. “Ilha avuto diversi incontri, tra questi alcuni con i capi dicastero e con il sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato monsignor Edgar Pena Parra”, prosegue la nota, che spiega: “ieri stava facendo una passeggiata a Santa Marta e ha avuto il desiderio di andare a pregare nella Basilica di San Pietro”.

