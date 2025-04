Li vogliono rovinare Allarme per Helena e Javier la scoperta ai loro danni | chi c’è dietro

Leggi su Caffeinamagazine.it

“C’è un piano contro dirovinarli”. Bufera post-GF su. Tirato in mezzo anche Lorenzo Spolverato. Chi pensava che con la fine del Grande Fratello le polemiche si sarebbero placate, si sbagliava di grosso. Il clima è ancora più teso di prima, e basta farsi un giro sui social per rendersene conto.Tornati alla vita reale, molti concorrenti stanno facendo i conti con critiche, insulti e perfino minacce. Nella maggior parte dei casi basta un blocco e il problema si risolve. Ma secondo alcuni fan, ora ci sarebbe in atto una strategia molto più subdola per “colpire” l’ex inquilino sgradito.Leggi anche: The Couple, colpo di scena per Manila Nazzaro e Stefano Oradei: “Questo è per voi”“Li”.per, laai: chi c’èA lanciare l’sono alcuni sostenitori diPrestes e