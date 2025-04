Iodonna.it - Sul sito dell'Istituto superiore di sanità pubblicati gli elenchi di ospedali e cliniche con il numero totale di Ivg effettuate, comprese quelle farmacologiche. Ma. C'è più di un "ma", spiega Federica di Martino ("Ivg, ho abortito e sto benissimo”)

Un traguardo importante ma da cui ripartire, e in fretta. Cosìdi(Ivg, hoe sto) inquadra la pubblicazione, sul portale Epicentrodia prima mappa istituzionale di tutte le strutture italiane in cui è possibile ottenere un aborto. Fino ad oggi il lavoro di mappatura era stato portato avanti solo da associazioni e reti, organizzati in autonomia, disposti a tutto per cercare di garantire l’accesso all’Ivg alle donne nel nostro Paese. Che esista una mappatura sul’Iss è in sé una buona notizia. «Le questioni critiche sono due: la prima riguarda l’aggiornamento dei dati che, mentre vengono, sono già vecchi. La seconda riguarda l’assenza dei dati sui medici non obiettori nelle strutture. Ricordiamo che, in Italia, il 63,9% sono obiettori.