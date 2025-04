Scommesse illegali calciatori indagati | la ricostruzione della vicenda e chi è coinvolto

Leggi su Sportface.it

A distanza di più di un anno e mezzo dalla prima bufera mediatica che si concretizzò durante una pausa delle nazionali, torna all’orizzonte lanel mondo del calcio. Sono infatti una dozzina iper fatti fino al 2023, nell’inchiesta milanese su un giro diclandestine. I, secondo quanto si apprende, sarebberoper avere giocato sulle piattaformedie poker e in alcuni casi per averle pubblicizzate. Stadio Carlo Castellani, Empoli , Italy – Nicolo Fagioli of Italy during Friendly Football Match, Italy vs Bosnia Herzegovina, 9 Jun 2024 (Photo by Roberto Ramaccia/Sipa USA)FAGIOLI E TONALISi parte anche in questo caso dai nomi di Nicolò Fagioli e Sandro Tonali, che oltre ad aver effettuato numerosesulle piattaforme, avrebbero ricoperto il ruolo di collettori di scommettitori e sarebbero stati remunerati con bonus sui propri conti di gioco e con riduzione dei debiti, secondo quanto emerge dagli atti dell’inchiesta.