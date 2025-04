Secoloditalia.it - Scommesse illecite, indagati dodici calciatori di serie A: ecco i nomi scoperti sui cellulari di Fagioli e Tonali

Nuova buferasul calcio italiano: la Guardia di Finanza di Milano, su delega della Procura, ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo nei confronti di cinque persone fisiche e una persona giuridica emesso per 1,5 milioni di euro. Contestualmente, sono stati notificati i decreti di fissazione di interrogatorio preventivo emessi dal gip a seguito della richiesta di applicazione, nei confronti dei succitati cinque, della misura cautelare degli arresti domiciliari. L’indagine coinvolge anche alcuni: nessuno si è mai “venduto” le partite, ma avrebbero giocato per lo più su altre discipline, tra fine 2021 e ottobre 2023. I giocatorisono una dozzina: i lorosono spuntati fuori daie dalla conversazioni che avevano portato alle inchieste e alle squalifiche Sandroe Nicolò, già coinvolti in un’indagine della Gdf di Torino.