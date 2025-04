Al fuorisalone di Brera un'importante incontro tra la curatrice del Museo di "la Notizia" Vittoria Ricci e un gruppo di, per parlare delle analogie tra l'universo del design e ilinnovativo del tg satirico di Antonio Ricci

Striscia, il linguaggio televisivo spiegato agli studenti.

Vittoria Ricci in Accademia di Brera durante il Fuorisalone racconta agli studenti “Il design del linguaggio televisivo di Striscia”. «Striscia è contaminazione: ragazzi, non fatevi imbambolare da chi vuole prendere solo click.

"Striscia la Notizia? 400 cause e non ne abbiamo persa una" - Vittoria Ricci, la lezione in Accademia di Brera agli studenti.

