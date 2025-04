Numerose vittime in un incidente di elicottero a New York

Elicottero precipitato, ecco chi erano le vittime (1 / 2) - Anche Siemens ha diffuso un comunicato ufficiale, definendo Escobar “una guida visionaria, stimata a livello globale”. riaccende i riflettori sulla sicurezza dei voli turistici sopra Manhattan, spesso ... (donna.fidelityhouse.eu)

Elicottero nel fiume a New York: morti il pilota e tutta la famiglia di Agustín Escobar, dirigente Siemens - Agustín Escobar era alla guida di Siemens Spagna dal 2022. Era atterrato da poco ore a New York City con la moglie, Merce Camprubi Montal, e i loro tre ... (fanpage.it)