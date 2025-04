Anteprima24.it - Danneggia cassonetti e si scaglia contro i Carabinieri: arrestato 30enne

Tempo di lettura: 1 minutoI Carabiniere della Compagnia di Avellino, hanno tratto in arresto undi origini marocchine, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di “mento, violenza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale”.L’episodio si è verificato questa notte in via Nazionale Torrette quando, una pattuglia della locale stazione – già di perlustrazione in quell’area nell’ambito della capillare attività dillo del territorio – notava il, in evidente stato di alterazione psicofisica,re alcunidi rifiuti posti in quella pubblica via.Sul posto, i militari dell’Arma, con l’ausilio di un’altra pattuglia immediatamente sopraggiunta, nel tentativo di identificarlo e condurlo alla calma, sono stati oggetto di aggressione da parte del giovane che ha reagito con calci e pugni.