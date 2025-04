Inizia oggi il Cosmofarma | il beauty farmaceutico corre a +74%

Metropolitanmagazine.it - Inizia oggi il Cosmofarma: il beauty farmaceutico corre a +7,4%

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Cominciala rassegnadedicata alla cosmesi farmaceutica. A Bologna dall’11 al 13 aprile si terrà il: il programma è dedicato al concetto di performance come stimolo al miglioramento e alla crescita. Infatti ci saranno tantissimi eventi dedicati, come per esempio la Business Conference che si svolgerà proprio il giorno dell’apertura. Il titolo è Performare con il linguaggio. Le parole come strumento per la compliance”; il main sponsor sarà Comfort Zone.La cosmesi farmaceutica sale al 7,4%: cominciaLa kermesse ospita 400 aziende totali e un ricco calendario di eventi con 140 tra convegni e dibattiti dedicati al settore. Un momento particolarmente florido per la cosmesi farmaceutica: infatti, le farmacia italiane hanno chiuso il 2024 con ricavi aggregati in salita del 2,7% a 27,3 miliardi di euro (dati Iqvia).