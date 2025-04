Ilfattoquotidiano.it - Sportività Under 14: il rigore è dubbio, l’attaccante lo sbaglia su richiesta dell’allenatrice

“Ho detto ai miei che ilandavato, e loro mi hanno ascoltata”. Parola di Marina Venzo, l’allenatrice del San Martino Giovani (14) che ieri, ad Arcole (Verona), è sceso in campo contro la Napoleonica. La partita era già sul 2-0 a favore del San Martino quando, ad un certo punto, l’arbitro ha assegnato untra le polemiche: il penalty, infatti, non c’era. A quel punto la mossa, che ha chiesto ai suoi di calciare di non far gol, ordine seguito dal(e capitano) della sua squadra che ha volutamente calciato fuori. Un gesto di– riferisce il quotidiano veronese l’Arena – molto apprezzato anche dalla squadra avversaria, che poi ha dimezzato lo svantaggio ma non è riuscita a pareggiare.L'articolo14: illosuproviene da Il Fatto Quotidiano.