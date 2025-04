Ilfattoquotidiano.it - “Mia madre Brigitte Nielsen non mi ha voluto a un evento a causa dei miei problemi con l’alcol”: il figlio Killian si sfoga a “La volta buona”

è ildie dell’ex giocatore di football americano statunitense, Mark Gastineau, è ed è stato ospite a “La” di Caterina Balivo, assieme alla fidanzata Laura. I rapporti tra ild’arte e lanon sono al momento idilliaci. Tra l’altro Kllian non ha vissuto momenti facili nella sua vita: “Sono sempre rimasto solo e non avendo consigli sono caduto nelle dipendenze. Superareè stata dura, a 30 anni ho trovato Laura ed è cambiato tutto”.ha raccontato che i rapporti con lasi sono incrinati dopo che lei lo ha visto su Instagram assieme a una persona non gradita: “Fino a poco tempo fa avevo rapporti con mia, erano perfetti. Quando ho conosciuto Laura e mi sono riavvicinato a mio padre adottivo e lei, ma adi una storia pubblicata sui social nella quale partecipavo a una festa di mio padre adottivo, Raoul Meyer (che ha divorziato danel 2005, ndr)”.