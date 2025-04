Auto sbanda e si schianta contro il muro di una casa | tanta paura per una ragazza

Auto è andata completamente distrutta nello schianto, ma per fortuna le conseguenze per la giovane alla guida non sono state gravi. La ragazza, 22 anni, ha riportato seri traumi e contusioni, ma se la caverà: è stata soccorsa dai volontari di Calcinato e trasportata in codice giallo. Bresciatoday.it - Auto sbanda e si schianta contro il muro di una casa: tanta paura per una ragazza Leggi su Bresciatoday.it L’è andata completamente distrutta nello schianto, ma per fortuna le conseguenze per la giovane alla guida non sono state gravi. La, 22 anni, ha riportato seri traumi e contusioni, ma se la caverà: è stata soccorsa dai volontari di Calcinato e trasportata in codice giallo.

Incidente mortale nel Tarantino: auto sbanda e si schianta contro un albero. Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un casale: è grave, trasportato con l'elisoccorso. Auto sbanda e si schianta frontalmente contro un albero: ferito un giovane. Sbanda con l’auto in curva e si ribalta più volte nel Monzese: morta la conducente 49enne. Incidente ad Eboli: auto sbanda e si schianta contro una ringhiera. Auto sbanda e si schianta contro un albero: uomo morto sul colpo. Ne parlano su altre fonti

Anghiari, sbanda e si schianta contro un muro: grave un 51enne - Attivato alle ore 21:20 di ieri il 118 della ASL TSE per un incidente che ha coinvolto un'auto ad Anghiari, lungo in via Senese Aretina in località Valdigatti. (www3.saturnonotizie.it)

Incidente a Maddaloni: auto sbanda e si ribalta, traffico in tilt alla rotonda - Un’auto sbanda e si ribalta. Un bruttissimo incidente si è verificato poco fa a Maddaloni, alla rotonda dei famosi “Giardinetti”, luogo di continui incidenti talvolta ... (msn.com)

Pozzuolo Martesana, auto si scontra con camion: morta donna di 46 anni, grave la figlia sedicenne - L’auto con mamma e figlia a bordo che sbanda. Il camion che arriva dalla direzione opposta, l’impatto frontale devastante. Letale. Tragico incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi a Pozzuolo Ma ... (msn.com)