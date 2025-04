Inaugurato ad Arezzo il monumento a Pietro Nenni

Pietro Nenni, politico, giornalista e leader storico del Partito Socialista Italiano, che si è svolta domenica 6 aprile 2025 prima nell’Auditorium dell’Ospedale San Donato di Arezzo e quindi nell’area verde che fa da spartitraffico. Arezzonotizie.it - Inaugurato ad Arezzo il monumento a Pietro Nenni Leggi su Arezzonotizie.it Un folto pubblico era presente per l’inaugurazione del busto di, politico, giornalista e leader storico del Partito Socialista Italiano, che si è svolta domenica 6 aprile 2025 prima nell’Auditorium dell’Ospedale San Donato die quindi nell’area verde che fa da spartitraffico.

Inaugurato ad Arezzo il monumento a Pietro Nenni. Inaugurazione del busto di Pietro Nenni ad Arezzo: un omaggio alla memoria del leader socialista. Pratomagno, inaugurato il restauro del monumento “Il Fiore del Partigiano” in una giornata di memoria e riflessione. Inaugurato a Cornuda il monumento dedicato ai caduti delle foibe. Inaugurata la Chimera alla Stazione di Arezzo: il momento dello scoprimento. L’invasione. Ne parlano su altre fonti

Inaugurato ad Arezzo il monumento a Pietro Nenni - Il busto in bronzo realizzato da Giovanni Pelini, in arte Ilinep, è stato collocato in via Nenni, di fronte all’ingresso principale dell’Ospedale San Donato ... (msn.com)

Covid. Inaugurato all’Ospedale San Donato di Arezzo il primo monumento dedicato alle vittime - Nata su iniziativa Presidente Opi Arezzo e sostenuta dall ... coinvolti dal virus” 22 MAR - Inaugurato all’Ospedale San Donato di Arezzo il primo monumento dedicato alle vittime di Covid ... (quotidianosanita.it)

Statua in onore di Pietro Nenni ad Arezzo - Inaugurata in via Nenni ad Arezzo la statua a Pietro Nenni realizzata da Giovanni Pelini. L’opera è stata realizzata grazie all’Associazione Socialisti di Arezzo e Fondazione Pietro Nenni. Presente ... (teletruria.it)