Game Night – Indovina chi muore stasera? la spiegazione del finale del film

chi?, ladeldelLa Warner Bros. potrebbe avere tra le mani un cult con l’esilarante e imprevedibile commedia nerachi? (qui la recensione). Ilruota attorno alla coppia sposata Max (Jason Bateman) e Annie (Rachel McAdams), due persone ipercompetitive che organizzano una serata di giochi da tavolo con la coppia composta da Kevin (Lamorne Morris) e Michelle (Kylie Bunbury), oltre al loro stupido amico Ryan (Billy Magnussen) e alla donna con cui si trova quella sera, l’intelligente Sarah (Sharon Horgan).Il gruppo è in costante missione per schivare le avances del vicino di Max e Annie, il triste agente di polizia Gary (Jesse Plemons), divorziato dalla loro amica Debbie. Quando Brooks (Kyle Chandler), il fratello di Max, imprenditore di successo, arriva in città, decide di ravvivare la serata di gioco del gruppo con qualcosa di molto più eccitante dei giochi da tavolo e delle sciarade, dando il via a una sconcertante ed esilarante catena di eventi.