Trattare con Trump ma a una condizione | le regole Tech Ue non si toccano

Trump, per l’Unione europea ci sarà da lavorare. O meglio, da Trattare. I dazi americani del 20% sulle merci importante dal Vecchio continente sono uno spettro che al momento è stato solo congelato, pronto a tornare da un momento all’altro. Si pensava che per raggiungere un accordo Bruxelles potesse mitigare le proprie regole tecnologiche, così come richiesto da Washington. Non si sa se la proposta potesse bastare all’amministrazione statunitense, ma poco importa. A chiarire che non sarà così è proprio la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che invece di foldare preferisce rilanciare. Se i negoziati con Trump dovessero andare male, sottolinea in un’intervista al Financial Times, allora l’Ue metterà in campo “misure di ritorsione”. Formiche.net - Trattare con Trump, ma a una condizione: le regole Tech Ue non si toccano Leggi su Formiche.net Durante i 90 giorni concessi da Donald, per l’Unione europea ci sarà da lavorare. O meglio, da. I dazi americani del 20% sulle merci importante dal Vecchio continente sono uno spettro che al momento è stato solo congelato, pronto a tornare da un momento all’altro. Si pensava che per raggiungere un accordo Bruxelles potesse mitigare le proprietecnologiche, così come richiesto da Washington. Non si sa se la proposta potesse bastare all’amministrazione statunitense, ma poco importa. A chiarire che non sarà così è proprio la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che invece di foldare preferisce rilanciare. Se i negoziati condovessero andare male, sottolinea in un’intervista al Financial Times, allora l’Ue metterà in campo “misure di ritorsione”.

