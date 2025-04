Giornata Nazionale del Made in Italy | a Bari tre giorni di eventi tra innovazione e imprese d' eccellenza

Giornata Nazionale del Made in Italy, promossa dal Ministero delle imprese e del Made in Italy (MIMIT), dedicata alla promozione della creatività e dell’eccellenza italiana. Il Comune di Bari aderisce all’iniziativa con una manifestazione articolata su tre giornate. Baritoday.it - Giornata Nazionale del Made in Italy: a Bari tre giorni di eventi tra innovazione e imprese d'eccellenza Leggi su Baritoday.it Martedì 15 aprile si celebra ladelin, promossa dal Ministero dellee delin(MIMIT), dedicata alla promozione della creatività e dell’italiana. Il Comune diaderisce all’iniziativa con una manifestazione articolata su tre giornate.

Per Giornata Made in Italy 'Campionaria' riapre a visitatori - (ANSA) - MILANO, 11 APR - Per la Giornata Nazionale del Made in Italy-Passeggiate Urbane, in calendario il 15 aprile, e promossa dal Mimit, Fondazione Fiera propone un percorso per la superficie una v ... (msn.com)

Giornata Nazionale del Made in Italy: un percorso tra storia e architettura a City Life - Il 15 aprile, la Giornata Nazionale del Made in Italy invita a una passeggiata gratuita nel quartiere City Life di Milano, esplorando storia e architettura delle sue celebri torri. (gaeta.it)

“Giornata del Made in Italy”: il Paese celebra creatività e innovazione - Superano quota 500 gli eventi su tutto il territorio nazionale per la seconda edizione, dal 15 al 17 aprile. Le iniziative veneziane “Dal settore della moda all’automobilismo, passando per il design, ... (metropolitano.it)