Ilrestodelcarlino.it - Mediterraneo feat. Gerolamo Sacco Non Mi Lasciare Più (Tutto Bene)

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Non mipiù () è il nuovo singolo di, il progetto discografico di Paolo Bonazza, in questa occasione insieme a(prod. e voce). La storia comincia in una tranquilla città svuotata dall'arrivo dell’estate dove il protagonista è solo, ma dal primo “” in poi la canzone diventa un riempipista inarrestabile, con il nostro eroe circondato da musica, ragazze e divertimento; balla e non si ferma più, dimenticandosi, forse, di lei che lo aveva lasciato. La ricerca indie pop diarriva così a una svolta latina inaspettata e piena di sorprese, che mescola influenze reggaeton e dembow con i ritmi del nostro sud, generando un inedito creativo anche a livello di armonie musicali. Percussioni di Domenico Miriello (ideatore della cellula musicale), arrangiamento del brano di(interprete e co-compositore) e testo di Paolo Bonazza e Giordano Spagnol.