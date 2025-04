Ilfattoquotidiano.it - Dazi, Cina e UE negoziano su quelli alle auto elettriche cinesi. Spunta l’ipotesi del prezzo minimo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’UE e lastanno negoziando la possibilità di fissare prezzi minimi per le, in luogo delle tariffe imposte dall’UE lo scorso anno, che sono arrivate fino ad oltre il 45% del valore delle EV made in China. E che hanno provocato ritorsioni su alcuni prodotti europei, come il cognac francese.Lo ha fatto sapere la Commissione Europea, ricordando che non si tratta di una novità assoluta, dal momento che già in precedenza c’erano stati accordi tra le due parti che avevano riguardato altre tipologie di prodotti, meno complessi rispetto.Specificando che un solounico sarebbe inadeguato nel contrasto alla concorrenza sleale causata dai sussidiall’industriamobilistica, la Commissione si è tuttavia detta disposta a continuare a negoziare un’alternativatariffe con laentrate in vigore a ottobre scorso, che prevedevano tariffe del 17% per i veicoli elettrici a batteria prodotti da BYD, del 18,8% per Geely e del 35,3% per SAIC (che possiede MG, il marchio cinese più venduto in Europa).