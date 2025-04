H&M un festival di musica ed emozioni per celebrare Los Angeles e l' arrivo della nuova collezione

festival musicale, dove si sono esibiti tantissimi artisti, nato per celebrare la città californiana e il suo legame col mondo della musica, del cinema e della moda. E per festeggiare il lancio della nuova collezione del brand Vanityfair.it - H&M, un festival di musica ed emozioni per celebrare Los Angeles e l'arrivo della nuova collezione Leggi su Vanityfair.it Tanti i volti presenti alle, dove si sono esibiti tantissimi artisti, nato perla città californiana e il suo legame col mondo, del cinema emoda. E per festeggiare il lanciodel brand

In autostrada a 150 km/h grazie alla IA. H-Farm Business School: il nuovo modello innovativo nella formazione manageriale. MotoGP, Jack Miller confessa un segreto: "Sono arrivato a 400 km/h sulla Ducati senza ali". 22enne beccato a 303 km/h in autostrada: follia a bordo dell'ammiraglia tedesca. Seconda Categoria: il resoconto del girone H. WWE: Triple H non vede l’ora di stupire i fan a WrestleMania. Ne parlano su altre fonti

In fiore. H&M celebra la collezione con Magda Butrym in un evento stellare a New York - L'ultima collaborazione di H&M vede la presenza della stilista polacca Magda Butrym. Il risultato è una proposta romantica e sensuale, glamour e decisa ... (iodonna.it)

A 150 km/h in autostrada: ma la velocità la regola l’intelligenza artificiale - Ecco il nuovo sistema all'avanguardia per regolare i limiti di velocità in tempo reale. Vediamo cosa prevede il Codice della Strada. Il rispetto dei limiti di velocità è fondamentale per garantire la ... (msn.com)

Magda Butrym x H&M è la nuova collab del gigante svedese. «La moda è una forma di linguaggio» dice la stilista - Nella moda, il “su misura” è sempre la scelta migliore. Per questo Vogue utilizza la tecnologia per adattare le proprie storie ai vostri interessi, tenendovi aggiornati su tutto quello che succede, da ... (vogue.it)