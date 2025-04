Sololaroma.it - Juventus-Lecce, il pronostico di Serie A: si all’Under, occhio a Vlahovic

La tre giorni di coppe europee è passata in archivio, per lasciar spazio ai principali campionati internazionali. Tra questi c’è laA, arrivata alla sua 32° giornata. Una delle gare in programma in questo turno metterà contrapposte due squadre che vivono momenti di forma opposti, in quello che può essere definito un simil testa-coda. Stiamo parlando di, che si affronteranno domani sabato 12 aprile alle 20:45 all’Allianz Stadium. L’andata si è conclusa con il risultato di 1-1, con i bianconeri che proveranno a rifarsi per mettere nel mirino il 4° posto in classifica. I salentini, invece, desiderano compiere un’impresa storica su un campo ostico.L’andamento diReduce dal pareggio per 1-1 in trasferta con la Roma, lasta provando a rincorrere la posizione valida per la qualificazione in Champions League.