Fecondazione in vitro errore in Australia | donna partorisce il bambino di un’altra coppia

Roma, 11 aprile 2025 – Desiderare così tanto un figlio, tanto da ricorrere allain, per poi scoprire che quello che si è dato alla luce non è, almeno biologicamente parlando, il proprio. Questo è l'incubo vissuto da unain, alla quale è stato impiantato l'embrione di un'altra. È successo nella clinica specializzata Monash IVF di Brisbane, che si è scusata specificando che l’inconveniente è stato dovuto a un "umano". "A nome di Monash IVF, voglio esprimere il mio sincero dispiacere per quanto accaduto – le parole dell'amministratore delegato Michael Knaap, riportate dalla Cnn –. Continueremo a supportare i pazienti in questo momento estremamente angosciante". Si tratta di unrarissimo in, Paese che secondo l'esperto di fertilità Alex Polyakov è "riconosciuto a livello internazionale per il suo rigore e la sua completezza" nel campo dellain