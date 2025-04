Virginia Bocelli canta Forever Winx La figlia del tenore protagonista su Rai Kids e Netflix

Winx Club, la serie che ha portato Rainbow al successo mondiale: il reboot della saga uscirà su Rai Kids da settembre e da ottobre su Netflix in tutto il mondo. Mese dopo mese Rainbow sta svelando al pubblico nuovi incredibili dettagli. Sarà Virginia Bocelli, giovane stella nascente del mondo della musica e del cinema, ad aprire le danze di questo reboot, che celebra il ventunesimo anniversario del classico Made in Italy che ha affascinato milioni di fan in tutto il mondo. La voce della figlia del tenore Andrea Bocelli canterà “Forever Winx”, la canzone inedita che accompagnerà le trasformazioni delle sei fate protagoniste di Winx Club. “Forever Winx” uscirà in versione integrale il 2 maggio su tutte le piattaforme digitali e i fan potranno vedere e ascoltare dal vivo Virginia Bocelli il 3 maggio al Comicon Napoli 2025. Lanazione.it - Virginia Bocelli canta “Forever Winx”. La figlia del tenore protagonista su Rai Kids e Netflix Leggi su Lanazione.it Firenze, 11 aprile 2025 – Al via il conto alla rovescia per l’arrivo del nuovissimo capitolo diClub, la serie che ha portato Rainbow al successo mondiale: il reboot della saga uscirà su Raida settembre e da ottobre suin tutto il mondo. Mese dopo mese Rainbow sta svelando al pubblico nuovi incredibili dettagli. Sarà, giovane stella nascente del mondo della musica e del cinema, ad aprire le danze di questo reboot, che celebra il ventunesimo anniversario del classico Made in Italy che ha affascinato milioni di fan in tutto il mondo. La voce delladelAndreacanterà “”, la canzone inedita che accompagnerà le trasformazioni delle sei fate protagoniste diClub. “” uscirà in versione integrale il 2 maggio su tutte le piattaforme digitali e i fan potranno vedere e ascoltare dal vivoil 3 maggio al Comicon Napoli 2025.

Di padre in figlia: Virginia Bocelli canta Forever Winx, in arrivo la nuova serie su Netflix. Winx Club, svelate le prime immagini: canta Virginia Bocelli. “Andrea Bocelli 30 The Celebration”, su Canale 5 l’evento che celebra i 30 anni di carriera del tenore. Incidente a Macerata in via Cioci, investita una donna: trasportata in eliambulanza a Torrette, è in prognosi. Incendio a Jesi nella notte, bruciati completamente tre camion nella zona Interporto. Indagini in corso, non s. Gabicce Monte, donna cade in un dirupo soccorsa dai vigili del fuoco poco prima di mezzanotte. Ne parlano su altre fonti

Di padre in figlia: Virginia Bocelli canta Forever Winx, in arrivo la nuova serie su Netflix - Inizia il conto alla rovescia per l’arrivo del nuovissimo capitolo di Winx Club, la serie che ha portato Rainbow al ... (msn.com)

Winx Club, svelate le prime immagini: canta Virginia Bocelli - Roma, 11 apr. (askanews) - Svelati altri dettagli del nuovo capitolo di Winx Club, la serie che ha portato Rainbow al successo mondiale: il reboot della saga uscirà su Rai Kids da settembre e da ottob ... (libero.it)

Veronica Bocelli: «Mio marito Andrea è vivo per miracolo. Lavoriamo insieme e litighiamo. Nostra figlia Virginia? E' piena di talenti» - Il matrimonio tra Andrea Bocelli e la sua Veronica è stato il più veloce della storia. «Lo facesse mia figlia la strozzerei», racconta a Oggi Veronica Berti. Il ... (msn.com)