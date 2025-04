Ilgiornaleditalia.it - Tumori: obesità e prevenzione, Nave Vespucci arriva a Brindisi con 4 partner scientifici

In Puglia quasi 1 su 2 è sovrappeso, dal 12 al 14 aprile il tour Mediterraneo con Aiom, Airc, Fondazione Aiom e Sirm Roma, 11 apr. (Adnkronos Salute) - In Puglia quasi metà dei cittadini sono in eccesso ponderale e sedentari. Sovrappeso einteressano il 48,8% della popolazione, percen