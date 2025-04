It.insideover.com - Jeans, diamanti e dazi: così il Lesotho è finito nel mirino di Trump

Nel cuore dell’Africa meridionale, il minuscolo stato delha conquistato un posto sorprendente nella catena globale della moda, producendo oltre 26 milioni di paia diall’anno per marchi internazionali come Levi’s e Wrangler. I numeri da record del tessile inGrazie a incentivi commerciali come l’African Growth and Opportunity Act (AGOA), l’industria tessile del Paese è diventata un pilastro dell’economia nazionale, rappresentando circa il 20% del PIL e offrendo lavoro a più di 38.000 persone, in gran parte donne, spesso unico sostegno economico delle loro famiglie. Il tessile èdiventato una dei principali settori del, che esporta circa il 75% della produzione negli Stati Uniti. Al centro di questo piccolo universo c’è il colosso taiwanese Nien Hsing Group, che gestisce sia filande sia fabbriche di confezione in un sistema produttivo integrato.