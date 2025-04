Conservatorio San Pietro a Majella al via il progetto Pro-Ben con Avitabile Arbore e Telesforo

Conservatorio San Pietro a Majella il progetto interuniversitario Pro-Ben, iniziativa promossa dal Ministero dell’Università e Ricerca per sostenere il benessere psicofisico degli studenti con attività artistiche, espressive e motorio-sportive. Due giornate di incontri dedicati alla voce cantata rappresenteranno la prima declinazione che l’Istituto darà alle finalità progettuali, combinando lo sviluppo delle competenze musicali con la cura della persona.“La voce è lo strumento più antico e al tempo stesso il più moderno che abbiamo. Con l’inizio del progetto Pro-Ben, il Conservatorio ne indagherà l’uso, mettendo in connessione l’ambito didattico con le più avanzate conoscenze acquisite nel campo della foniatria e della logopedia” ha dichiarato il Presidente del San Pietro a Majella Carla Ciccarelli. Anteprima24.it - Conservatorio San Pietro a Majella, al via il progetto Pro-Ben con Avitabile, Arbore e Telesforo Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 4 minutiMartedì 15 aprile prenderà il via alSanilinteruniversitario Pro-Ben, iniziativa promossa dal Ministero dell’Università e Ricerca per sostenere il benessere psicofisico degli studenti con attività artistiche, espressive e motorio-sportive. Due giornate di incontri dedicati alla voce cantata rappresenteranno la prima declinazione che l’Istituto darà alle finalità progettuali, combinando lo sviluppo delle competenze musicali con la cura della persona.“La voce è lo strumento più antico e al tempo stesso il più moderno che abbiamo. Con l’inizio delPro-Ben, ilne indagherà l’uso, mettendo in connessione l’ambito didattico con le più avanzate conoscenze acquisite nel campo della foniatria e della logopedia” ha dichiarato il Presidente del SanCarla Ciccarelli.

Ci ha lasciati il M. Roberto De Simone.. Conservatorio San Pietro a Majella, al via il progetto Pro-Ben con Avitabile, Arbore e Telesforo. I Concerti del Conservatorio. Venerdì 11 aprile ore 18,00 in Sala Scarlatti. Bottesini a Napoli.. San Pietro a Majella, omaggio al Paganini del contrabbasso con Josè Mario Lo Monaco ed Ermanno Calzolari. Parliamo di musica. Sabato 12 aprile alle ore 11,00 Sala Martucci. Il comico e Donizetti: le farse.. I Concerti del Conservatorio. Venerdì 4 Aprile Violoncelliade.. Ne parlano su altre fonti

San Pietro a Majella, al via il progetto Pro-Ben - Martedì 15 aprile prenderà il via al Conservatorio San Pietro a Majella il progetto interuniversitario Pro-Ben, iniziativa promossa dal Ministero dell'Università e Ricerca per sostenere il benessere p ... (ansa.it)

San Pietro a Majella, omaggio al Paganini del contrabbasso - Il Pagani del contrabbasso celebrato dal San Pietro a Majella: si intitola "Bottesini a Napoli" il concerto che venerdì 11 aprile vedrà Josè Mario Lo Monaco ed Ermanno Calzolari ricordare la produzion ... (ansa.it)

Al conservatorio San Pietro a Majella parte il progetto Pro-Ben per il benessere degli studenti - Il Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli ospiterà il progetto interuniversitario Pro-Ben, dedicato al benessere psicofisico degli studenti attraverso attività artistiche e vocali, culminando co ... (gaeta.it)