You Are Here Central Asia una mostra a Milano racconta 27 artisti di Kazakistan Kirghizistan Tagikistan e Uzbekistan

Here", "Tu sei qui": non solo una semplice frase per orientarsi nello spazio, ma anche un invito alla scoperta. È questo il titolo della vibrante mostra presentata presso la Fondazione Elpis di Milano, interamente dedicata all'Asia Centrale e visitabile gratuitamente fino al 13 aprile. L'Asia Centrale, quell'area che da sempre suscita immenso fascino verso esploratori da tutto il mondo, ma che è anche avvolta da un alone di "mistero", dovuto tanto alla distanza geografica, quanto a quella culturale, soprattutto dalla nostra prospettiva.Proprio per questo, "You Are Here" si propone di aprire ai visitatori uno sguardo sulle secolari culture e tradizioni dell'Asia Centrale, grazie a una ricca collezione di opere, curata dalle artiste di origine centro-Asiatica Dilda Ramazanova e Aida Suslova.

