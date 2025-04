Gqitalia.it - Questo completo in denim promette di risolvere tutti i vostri problemi di stile

È ormai risaputo che vestirsi non è più un banale passaggio parte della routine quotidiana, ma un rito intriso di significati e sfaccettature sociali di ogni tipo. Anche se da queste parti vi incoraggiamo a dare sempre il meglio un look dopo l’altro, siamo perfettamente consapevoli del fatto che ogni tanto l’ansia da “cosa indossare” è talmente forte da schiacciare qualsiasi tipo di creatività davanti al proprio armadio. Perproblema, UNOTRE ha creato Tenuta, undue pezzi indal nome decisamente esplicativo. Presentato come “il capo di abbigliamento che ambisce ad essere LA soluzione all’ansia da outfit”, Tenuta è stato realizzato da UNOTRE in collaborazione con Candiani, una delle massime eminenze in fatto di, che ha confezionato la camicia e il pantalone in tessutoriciclato.