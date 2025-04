Agi.it - Miglioramenti della salute di Papa Francesco, senza ossigeno per tempi prolungati

AGI -"continua la sua convalescenza", che "non vuol dire che non possa uscire". Così la sala stampaSanta Sede che ha sottolineato i "" sulladel Pontefice per quanto riguarda "il quadro motorio e respiratorio". "Continua quindi la fisioterapia respiratoria e motoria. Il quadro clinico resta stazionario". "Ci sono periodi" nei quali"non usa l'". Lo sottolinea la sala stampaSanta Sede che precisa, in merito agli flussi, che essi sono utilizzati in modo "residuale e a fini terapeutici". L'uscita di ieri di, a sorpresa, nella Basilica di San Pietro "dimostra che ci sonosulla sua". Lo rende noto la sala stampaSanta Sede."era uscito per una passeggiata e poi ha espresso il suo desiderio di andare a pregare in Basilica".