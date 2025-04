Lapresse.it - Università, Robin Hood contro gli studentati privati

Dopo gli smartlock e le “panchine antidegrado“,scende di nuovo in strada con un nuovo obiettivo: gli. E lo fa con una azione simultanea in cinque città italiane: “Saboteremo i vostri, la casa e lo studio sono diritti non galline dalle uova d’oro – denunciano in un comunicato –è tornato per colpire ancora la speculazione edilizia a Roma, Napoli, Milano, Reggio Emilia e Bologna”.“Abbiamo deciso – prosegue il comunicato – di sabotare questi colossi che comprimono il mercato delle case rigonfiando il prezzo degli affitti. Nelle città universitarie spuntano come funghi i social hub che con le loro piscine e spazi di co-working propongono affitti esorbitanti trainando verso l’alto i prezzi del mercato”.“Tante famiglie non possono più permettersi di pagare le spese per lo studio ai propri figli.