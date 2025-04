Ilnapolista.it - Dietro al nome rassicurante di “Sport e Salute” si nasconde una società che rafforza influenze politiche (L’Espresso)

Tre incarichi al giorno, 2.500 consulenze assegnate nel giro di due anni, 83 milioni di euro pubblici spesi annualmente per sostenere questa macchina.uncome, siuna delle realtà pubbliche più prolifiche d’Italia in termini di esternalizzazioni. È laerede dell’ex Coni Servizi, ed è oggi al centro di numeri che lasciano poco spazio all’interpretazione. Ne parla Sergio Rizzo in un articolo interessante su. Dalla nascita del governo Meloni, laha assegnato oltre 2.500 incarichi esterni. Una media che si traduce in quasi tre nuovi contratti al giorno, tutti pagati con soldi pubblici. «Non c’èdello Stato che possa vantare un numero paragonabile» osservaè una delle realtà più prolifiche d’Italia (Espresso)Per difendere questa politica generosa di consulenze, l’azienda – spiega sempre– si rifugiala propria missione istituzionale.