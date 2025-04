LIVE Musetti-Tsitsipas ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA | ora Alcaraz azzurro in campo nel pomeriggio

DIRETTA LIVE12:20 Chiude in due set comodi uno scatenato Davidovich, è il primo semifinalista di Montecarlo! Ora Fils-Alcaraz e Dimitrov-De Minaur, poi Musetti!Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’attesissima sfida tra Lorenzo Musetti e Stefanos Tsitsipas. Si gioca per un posto in semifinale del prestigioso Masters 1000 di Montecarlo (MON), terza prova dell’anno.I precedenti dicono che il giocatore del Bel Paese ha sempre faticato oltremodo di fronte all’istrionico ellenico, c’è infatti un impetuoso 0-5 a favore di Tsitsipas nelle precedenti sfide: tutte comunque abbastanza lottate. Ci sono i 5 set di Parigi 2022, le due ore e più del 7-5, 7-5 di Roma 2023, ultimo confronto tra i due, passando per il quarto di finale di Barcellona dello stesso anno: anche li fu battaglia e set decisivo. Oasport.it - LIVE Musetti-Tsitsipas, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: ora Alcaraz, azzurro in campo nel pomeriggio Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:20 Chiude in due set comodi uno scatenato Davidovich, è il primo semifinalista di! Ora Fils-e Dimitrov-De Minaur, poi!Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale dell’attesissima sfida tra Lorenzoe Stefanos. Si gioca per un posto in semifinale del prestigioso Masters 1000 di(MON), terza prova dell’anno.I precedenti dicono che il giocatore del Bel Paese ha sempre faticato oltremodo di fronte all’istrionico ellenico, c’è infatti un impetuoso 0-5 a favore dinelle precedenti sfide: tutte comunque abbastanza lottate. Ci sono i 5 set di Parigi 2022, le due ore e più del 7-5, 7-5 di Roma 2023, ultimo confronto tra i due, passando per il quarto di finale di Barcellona dello stesso anno: anche li fu battaglia e set decisivo.

