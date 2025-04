Secoloditalia.it - In Veneto il Pd punta su “Miss Covid”, la viro-star Antonella Viola. L’alternativa è lo “zanzarologo” Crisanti…

Dal, a Enrico Letta, alla Schlein, al. ?, immunologa e professoressa ordinaria di Patologia Generale all’Università di Padova, non ha legami formali con il Partito Democratico ma sarebbe ora in pole position per una candidatura a governatore del, dopo la sentenza blocca-Zaia sul terzo mandato. In passato, ha dichiarato di non essere mai stata iscritta a nessun partito politico e di non voler intraprendere una carriera politica, preferendo mantenere un approccio neutrale per preservare la propria credibilità scientifica. Ma le sue simpatie sono note. Nel giugno 2021, durante un’intervista al programma “Otto e mezzo” su La7,ha elogiato Enrico Letta, definendolo “una persona molto pacata, riflessiva, che prima di parlare riflette”. Recentemente, ha ingaggiato una guerra “ideologica” col ministro Lollobrigida sugli effetti nefasti, a suo dire, del vino, sulla salute di chi lo consuma.