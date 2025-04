Bubinoblog - RAI1: ALESSIA MANCINI CONDUTTRICE DI CAMPER IN VIAGGIO CON TINTO (ANTEPRIMA)

Settimana dopo settimana, si compongono i tasselli del daytime estivo diche accompagnerà il pubblico anche nei mesi più caldi.Estate in Diretta vedrà la presenza di Gianluca Semprini insieme alla new entry Greta Mauro, Unomattina Estate riconferma Alessandro Greco, che sarà affiancato dalla talentuosa Carolina Rey.Aritroveremo il carismatico Peppone e una grande novità riguarda proprio lo spin-off che precede quest’ultimo.Oggi BubinoBlog è in grado di anticipare la new entry alla guida di “in”:.Sarà lei la, insieme a, del format mattutino dell’ammiraglia Rai dedicato ai grandi viaggi.L'articoloDIINCON) proviene da BUBINO.