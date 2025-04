Dac Luigi Carrino | Tecnologie spaziali per la sicurezza dei territori e la rigenerazione delle aree interne

Ieri, presso la sede de Distretto Aerospaziale della Campania in Confindustria Caserta, il presidente del DAC Luigi Carrino e il presidente della Fondazione Convivenza Vesuvio Vincenzo Coronato, alla presenza del presidente di Confindustria Caserta Beniamino Schiavone, hanno siglato un protocollo d'intesa finalizzato a coniugare la sicurezza dei cittadini con la rigenerazione sociale ed economica dei territori interni della Campania, in particolare quelli a rischio vulcanico e spopolamento.Grazie al contributo del Distretto – che riunisce oltre 30 grandi imprese, 150 PMI, 5 università e 5 centri di ricerca di rilievo internazionale – la Fondazione potrà contare su un'assistenza tecnica di alto profilo per l'analisi di dati satellitari e il monitoraggio con droni. Tecnologie avanzate saranno messe al servizio della pianificazione di scenari dinamici di evacuazione, redistribuzione territoriale e sviluppo sostenibile.

Carrino (Dac), frutti per viticoltori da binomio con aerospazio - "Stiamo usando sempre di più l'osservazione dal satellite che ci consente di vedere ampie zone e di integrare, prendendo e acquisendo dei dati importanti, questa osservazione anche con l'osservazione ... (ansa.it)

