Lettera43.it - Torino, la protesta dei tifosi: «Cairo non salga a Superga il 4 maggio»

«Egregio dottore, le chiediamo di non salire ail prossimo 4». Inizia così la lettera che il gruppo Resistenti Granata,del, ha inviato al presidente del club Urbanoin vista del 75esimo anniversario della tragedia che portò alla morte degli Invincibili nel 1949. Previsto anche, come ha riportato La Stampa, un blocco con le automobili per impedirgli di arrivare alla Basilica. «Lei non rappresenta in alcun modo i valori del popolo Toro, ha ampiamente dimostrato un totale disinteresse nell’onorare e tramandare il ricordo del Grandee la sua incapacità di mettere amore e passione nella gestione societaria è ormai sotto gli occhi di tutti».Il presidente delUrbano(Imagoeconomica).Idelcontro: «Ci lasci al nostro dolore, si prenda le luci della ribalta altrove»«Salire al colle non è solo un atto dovuto al fine di onorare i nostri cari scomparsi, ma un modo di ricordare a noi tuttigranata quello che vogliamo essere, il motivo per cui ci siamo innamorati di questi colori», hanno proseguito i