Bergamonews.it - L’amarezza di Savino Pezzotta: “Escluso dal congresso della Cisl di Bergamo per le critiche alla politica confederale”

Una grande amarezza, per un gesto che considera “di vera e propria maleducazione”: non è andato giù ail mancato invito alterritorialedi, in programma giovedì 10 e venerdì 11 aprile negli spaziFiera di via Lunga.Una scelta che l’ex segretario ha ricondotto allepubbliche rivolte alle politiche confederali del sindacato: “Alcuni amici mi hanno chiesto perché non ero presente – scrive– Non ero presente perché non invitato. È sempre stata prassi che ai congressiBergamasca fossero invitati gli ex segretari generali. Sicuramente la cosa mi ha amareggiato e lo ritengo un atto di vera e propria maleducazione. Penso che questo sia dovutomia pubblica posizione di critica delle politiche confederali. I miei sono stati dissensi del tutto disinteressati , esercitati solo per amore e per precisare meglio si è tratto sempre di un esercizio di correzione fraterna”.