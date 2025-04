Digital-news.it - Serie B 2024/25 - Diretta DAZN 33a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Sarà il match tra Bari e Palermo, in programma venerdì 11 aprile alle ore 20:30 allo stadio San Nicola, ad aprire la 33ªdiBKT, disponibile suanche in modalità gratuita.. All'andata erano stati i rosanero, guidati da Dionisi, ad avere la meglio. Il Palermo si presenta a Bari forte della recente vittoria contro la capolista Sassuolo e determinato a proseguire il proprio momento positivo. Dall'altra parte, il Bari di Longo, nono in classifica a pari punti con il Modena e a soli quattro punti dal Palermo, è alla ricerca di una vittoria che manca da febbraio scorso. I tifosi che non sono ancora abbonati apotranno seguire la partita in modalità gratuita andando su.com/home.I tifosi che non sono ancora abbonati apotranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita.