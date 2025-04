Alfredino Rampi oggi il bimbo caduto in un pozzo avrebbe compiuto 50 anni

avrebbe compiuto oggi 50 anni. Alfredino Rampi era nato l’11 aprile del 1975. La sua vita si è spezzata in fondo a un pozzo artesiano, a decine di metri di profondità nelle campagne dei Castelli Romani, il 13 giugno del 1981. Tg24.sky.it - Alfredino Rampi, oggi il bimbo caduto in un pozzo avrebbe compiuto 50 anni Leggi su Tg24.sky.it Quel bambino che tenne per giorni l’Italia con il fiato sospeso nella prima, vera, diretta televisiva del nostro Paese50era nato l’11 aprile del 1975. La sua vita si è spezzata in fondo a unartesiano, a decine di metri di profondità nelle campagne dei Castelli Romani, il 13 giugno del 1981.

