Taglio del 10% dei docenti in Puglia a seguito della legge di bilancio 2025

della legge di bilancio per il 2025 ha comportato per la Puglia una riduzione di 598 posti nell'organico di diritto del personale docente. Questa diminuzione, secondo la FLC CGIL, rappresenta oltre il 10% del Taglio complessivo nazionale, facendo della regione una tra le più colpite, dopo Lombardia, Campania e Sicilia.

