La Cina alza i dazi al 125 per cento e fa causa agli Usa alla Wto

Laha annunciato venerdì l’aumento deisulle merci americane dal 84 peral 125 per, in rispostacrescente guerra commerciale con gli Stati Uniti. L’annuncio è stato fatto dal Consiglio di Stato cinese, dopo che giovedì le autorità statunitensi avevano precisato che i prodotti cinesi importati negli Stati Uniti ora sono soggetti a una tariffa del 145 per. Il nuovo aumento deicinesi entrerà in vigore sabato. Le tensioni tra le due superpotenze sta scuotendo i mercati globali, con le Borse che venerdì sono tornare in rosso dopo aver tentato la ripresa ieri.LafaStati UnitiWtoIl presidente cinese Xi Jinping ha commentato per la prima volta la guerra dei: «Non ci sono vincitori in una guerra deie andare contro il mondo porterà solo all’autoisolamento».