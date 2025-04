Ilrestodelcarlino.it - Il mistero della donna morta alla Barca, lunedì l’autopsia

Bologna, 11 aprile 2025 – Un giallo che potrebbe presto arricchirsi presto di nuovi elementi. Sono quelli che stanno cercando già dallo scorso giovedì gli investigatorisquadra mobile, a cui sono state affidate le indagini per cercare di svelare ilche avvolge la morte di Tania Bellinetti, precipitata dal balcone del terzo piano nel condominiodove abitava. Attesa perNella mattinata diè infatti in programmasul corpodove i medici cercheranno di capire se, oltregrave ferita sulla testa provocata dcaduta, fossero presenti altri traumi non individuati dprima ispezione cadaverica. Le prime indagini La polizia sta lavorando anche in queste ore per capire se sia stata la, 47 anni, commessa in un supermercato, a lanciarsi di sotto, o se si sia trattato di un tragico incidente.