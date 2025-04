Fiumicino un summit tra Regione e Comune per combattere l’erosione costiera

Leggi su Ilfaroonline.it

, 11 aprile 2025- È stato un incontro strategico quello che si è svolto presso lo stabilimento balneare “Sogno del Mare” di Fregene, dove istituzioni, imprenditori e associazioni locali si sono ritrovati per affrontare un tema sempre più urgente:della costa.Promossa dall’Associazione Commercianti Marina di Fregene, la riunione ha rappresentato un momento di confronto diretto tra gli operatori balneari e laLazio, con l’obiettivo di costruire un piano d’azione concreto e condiviso per tutelare il litorale.Ad aprire i lavori è stato il sindaco di, Mario Baccini, che ha sottolineato l’importanza della collaborazione istituzionale: “Il dialogo traè fondamentale per la salvaguardia del nostro territorio”. Baccini ha ribadito la necessità di un impegno congiunto per fronteggiare i fenomeni erosivi e rilanciare l’intero comparto costiero.