Gqitalia.it - Nonostante tutto di Cremonini ed Elisa è una dedica pop alla felicità che si costruisce passo dopo passo

, di Cesareedsegna una collaborazione tra big che prima o poi doveva accadere. Scritto a quattro mani, come c’era da aspettarsi da due artisti del loro calibro, non poteva che essere un cocktail perfetto. La canzone, in rotazione radiofonica a partire da oggi 11 aprile, è un innoe in questo sembra anticipare la stagione delle chart estive e dei cosiddetti tormentoni che canticchiamo da maggio-giugno fino alle prime giornate corte dell'autunno.è un pezzo che riesce ad essere commovente e bbile al tempo stesso senza risultare mai banale o già sentito. Un mantra che mixa in maniera assolutamente credibile e originale il pop, il cantautorato e l’elettronica e si candida a diventare una delle hit portanti del 2025.La storia intrecciata di due artistiPossiamo dircelo: sognavamo una collaborazione tra i due, che sono tra i punti di riferimento e tra i simboli del cantautorato italiano contemporaneo e sempre pronto alle sperimentazioni, sin da quando li abbiamo visti calcare insieme il palco del Forum di Milano nel 2022.