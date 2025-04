Immissioni in ruolo dirigenti scolastici da concorso riservato | 27 depennati dalle graduatorie DECRETO

DECRETO dipartimentale n. 739 del 3 aprile 2025 di ricognizione rinunce a.s. 2024/2025 relative alle Immissioni in ruolo dal concorso riservato per dirigenti scolastici di cui al DM 107 dell'8 giugno 2023.L'articolo Immissioni in ruolo dirigenti scolastici da concorso riservato: 27 depennati dalle graduatorie. DECRETO . Leggi su Orizzontescuola.it Pubblicato sul sito del Ministero dell'istruzione e del merito ildipartimentale n. 739 del 3 aprile 2025 di ricognizione rinunce a.s. 2024/2025 relative alleindalperdi cui al DM 107 dell'8 giugno 2023.L'articoloinda: 27

