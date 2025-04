Fru il messaggio alla fidanzata dalla Thailandia | Pronto a prendermi le mazzate che merito

Pronto a prendermi tutte le mazzate che merito. e che non merito»: comincia così il videomessaggio di Fru alla sua fidanzata dopo la doccia delle Atlantiche. Nel sesto episodio di Pechino Express in onda giovedì 10 aprile, all’inviato speciale dello show è toccato il compito di essere il “poliziotto delle docce”.Durante la corsa Fru si è trasformato nel malus della “bandiera blu”, che prevedeva l’obbligo, per la coppia titolare della suddetta bandiera, di fermare il proprio cammino per cercare una casa in cui fare una doccia. Così, quando la “bandiera blu” è andata nelle mani delle Atlantiche Ivana Mrázová e Giaele De Donà, il compito di Fru è diventato piuttosto complesso da portare a termine. Tanto da spingerlo a mandare un accorato videomessaggio alla sua fidanzata in Italia. Amica.it - Fru, il messaggio alla fidanzata dalla Thailandia: «Pronto a prendermi le mazzate che merito» Leggi su Amica.it «Amore, sonotutte leche. e che non»: comincia così il videodi Frusuadopo la doccia delle Atlantiche. Nel sesto episodio di Pechino Express in onda giovedì 10 aprile, all’inviato speciale dello show è toccato il compito di essere il “poliziotto delle docce”.Durante la corsa Fru si è trasformato nel malus della “bandiera blu”, che prevedeva l’obbligo, per la coppia titolare della suddetta bandiera, di fermare il proprio cammino per cercare una casa in cui fare una doccia. Così, quando la “bandiera blu” è andata nelle mani delle Atlantiche Ivana Mrázová e Giaele De Donà, il compito di Fru è diventato piuttosto complesso da portare a termine. Tanto da spingerlo a mandare un accorato videosuain Italia.

Fru, il messaggio alla fidanzata dalla Thailandia: «Pronto a prendermi le mazzate che merito». Ne parlano su altre fonti

Fru, il messaggio alla fidanzata dalla Thailandia: «Pronto a prendermi le mazzate che merito» - A Pechino Express, il messaggio di Fru alla fidanzata dalla Thailandia: dopo le sexy docce delle Atlantiche Ivana Mrázová e Giaele De Donà ... (amica.it)

Pechino Express 2025, Fru ricorda il momento più difficile della sua edizione poi parla della Fidanzata! - passando per la Thailandia del Nord e infine in Nepal, fino al maestoso Monte Everest. Fru torna nei panni dell’inviato speciale ma ancora in mente uno degli episodi più difficili da superare ... (msn.com)

Pechino Express 2025, Fru ricorda il momento più difficile della sua edizione poi parla della Fidanzata! - Fru, inviato speciale di Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo, ricorda l'edizione che l'ha visto protagonista tra le coppie con Aurora Leone e poi parla della sua fidanzata. È iniziata la ... (comingsoon.it)