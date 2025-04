Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-04-2025 ore 12:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaapriamo con gli aggiornamenti sull'incidente avvenuto in A1Napoli tra Colleferro e Anagni in direzioneal momento il tratto tra Ferentino e Colleferro risulta chiuso il traffico bloccato con 6 km di coda disposta l'uscita obbligatoria a Ferentino perché versodopo aver seguito la regionale 214 verso Sora proseguire sulla provinciale 34 in direzione Ferentino e attraverso la statale Casilina rientrare in autostrada a Colleferro chi sono formati in oltre 8 km di coda in direzione Napoli ma per curiosità ci spostiamo sul Raccordo Anulare della capitale del momento e la circone risulta scorrevole ad eccezione dei rallentamenti per traffico in carreggiata esterna tra Ardeatina e la diramazione Sud Cambiamo argomento per il trasporto ferroviario sulla lineaPescara la circone al momento sospesa per accertamenti tecnici alla linea elettrica tra Bagni di TivoliPrenestina i treni regionali possono su ritardi limitazioni di percorso o cancelni chiudiamo con uno sguardo ai cantieri autostradali sulla diramazionenord per consentire i lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza alle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiusa l'uscita dello svincolo di Fianono per chi proviene dain alternativa si consiglia di uscire a Castelnuovo di Porto da Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.