Truffa del finto carabiniere e del parente fermato | ecco come funziona

Truffa aggravata ed estorsione in concorso ai danni di anziani Ilgiornale.it - Truffa del finto carabiniere e del parente fermato: ecco come funziona Leggi su Ilgiornale.it Nel palermitano i carabinieri hanno arrestato due catanesi di 36 e 47 anni. Entrambi sono accusati diaggravata ed estorsione in concorso ai danni di anziani

Truffa del finto carabiniere e del parente fermato: arrestati 2 catanesi - PALERMO – I carabinieri delle compagnie di Lercara Friddi e di Corleone con i colleghi della stazione di Prizzi, hanno arrestato due catanesi di 36 e 47 anni, accusati di truffa aggravata ed estorsio ... (livesicilia.it)

Arrestati due catanesi dopo la truffa dei finti carabinieri - In manette due catanesi che spacciandosi per carabinieri con l'obiettivo di truffare un'anziana sono stati invece beccati ... (newsicilia.it)

Truffe agli anziani, due falsi carabinieri arrestati da quelli veri - Bloccati in Valle Cervo dopo una serie di segnalazioni, stavano per sottrarre gioielli e contanti a una 74enne con la tecnica del "finto incidente". Presi in flagrante, sono stati portati in carcere ... (rainews.it)