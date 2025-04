Notizie dal mondo ASviS | Whole School Approach al via il nuovo corso di formazione Mim-ASviS

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo il testo di Ilaria Delli Carpini della Redazione, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’il 27 marzo 2025In partenza ildi: scenari, prospettive e strumenti per futuri sostenibili”, rivolto ai docenti e ai dirigenti delle Istituzioni scolastiche, statali e paritarie, di ogni ordine e grado, e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (Cpia). Il pervuole favorire la cultura dello sviluppo sostenibile nelle comunità scolastiche attraverso un’educazione che sia essa stessa sostenibile e trasformativa, affrontando il tema della sostenibilità alla luce delle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica nella prospettiva del “”.