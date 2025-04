Anteprima24.it - Una giovane paziente trapiantata che dice “grazie!”. Il tema della campagna social del Cardarelli

Tempo di lettura: 2 minutiErika è unacantante e nel 2018 ha ricevuto un fegato nuovo che le ha consentito di proseguire il suo cammino e iniziare una nuova vita ricominciando dal trapianto. Da lei in un video pubblicato oggi suidell’ospedaledi Napoli un “” simbolico a tutti i donatori e alle loro famiglie che, malgrado il dolore atroce per la perdita di un proprio caro, hanno avvertito la sensibilità e il dovere di far proseguire la vita ad altre persone in attesa di un organo o di un tessuto. Sono già 25 i trapianti di fegato effettuati da gennaio ad oggi al: 4 soltanto negli ultimi 3 giorni. Trend in crescita del 60 per cento nel 2025. Dall’ospedale napoletano anche il 40 per cento dei donatori di organiregione degli ultimi 24 mesi (24 su 48 nel 2023, 21 su 60 nel 2024).