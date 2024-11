Ilrestodelcarlino.it - Nuovo mammografo in funzione: "Macchinario all’avanguardia"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dal 28 ottobre scorso è entrato innell’ospedale Murri di Fermo, nei locali della Uoc Radiodiagnostica, guidata dal direttore Gianluca Valeri, il"Pristina", acquisito dalla Ast di Fermo grazie ad un finanziamento legato alle progettualità Pnrr. Il sistema, oltre a consentire l’acquisizione di immagini diagnostiche di elevatissima qualità, sia in modalità tradizionale che in tomosintesi, la cosiddetta "mammografia 3D", è dotato di funzionalità avanzate, quali il modulo per le biopsie mammarie e quello per gli esami con utilizzo del mezzo di contrasto. "E’ un apparecchio che consente di ampliare l’offerta della Ast di Fermo nell’ambito della diagnostica senologica, che include i percorsi di screening senologico di I e II livello ed i percorsi diagnostici della senologia clinica", spiega il direttore dell’Ast Roberto Grinta.